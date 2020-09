Di Gennaro commenta i primi colpi di mercato: “Hakimi? E’ adatto a Conte, tra i migliori nel suo ruolo”

Antonio Di Gennaro vota sì, e il pronunciamento – in questo caso – non riguarda il referendum che a giorni dividerà gli elettori italiani circa il numero dei parlamentari. La domanda, il quesito referendario, qui, è un altro, e si parla ovviamente di pallone. E quindi eccola, appunto, la domanda: potrebbe essere Achraf Hakimi uno dei colpi top di questa sessione estiva (che poi, per cause eccezionali, estiva non è) del calciomercato del 2020, anno del Covid? Secondo Antonio Di Gennaro, appunto, la risposta è sì. E il commentatore sportivo ne parla ai microfoni di TMW Radio.

“Ci sono Dzeko, Suarez che sono in bilico – dice Di Gennaro, parlando degli affari di calciomercato ancora in discussione – Osimhen è importante e l’investimento lo è altrettanto. Io ci metterei anche Hakimi che è arrivato all’Inter, che è funzionale al gioco di Conte. E’ tra i più forti nel suo ruolo. Osimhen è quello che serviva al Napoli. Ma il mercato è appena partito e ci saranno altri colpi. Certo è che in questo mercato del dopo-Covid non ci saranno acquisti onerosi”.

