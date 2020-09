Social – Una visita da (acchiappa)sogni all’Inter HQ: Julio Cesar è tornato a Milano

Non può chiaramente passare inosservata la visita di un calciatore come Julio Cesar che a l’Inter ha scritto la storia lasciando solamente bei ricordi negli anni trascorsi da protagonista. Senza alcun dubbio, stiamo parlando di uno dei calciatori più amati dai tifosi interisti nelle ultime stagioni, come dimostrato della lacrime versate dall’ex estremo difensore brasiliano che, nel giorno dell’addio nell’agosto 2012, aveva commosso interamente il popolo di San Siro.

Quest’oggi, l’Acchiappasogni interista, è passato dalla nuova sede dell’Inter di Viale della Liberazione per salutare vecchi amici e concedere qualche scatto pubblicato sui social ufficiali del club nerazzurro pochi minuti più tardi. Dalla sala trofei inaugurata lo scorso anno, in cui sono presenti diverse coppe vinte dallo stesso Julio Cesar, all’immagine iconica come sfondo nella magica notte di Madrid del 22 maggio 2010.

