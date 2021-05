Juric su Dimarco: “Ci ha salvati: sarebbe un peccato perderlo”

Il mister di Spalato: "Mi toglie il sonno lavorare per le altre società"

Ivan Juric , allenatore dell' Hellas Verona , ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita dei gialloblu contro il Crotone . Il mister di Spalato si è concentrato anche su Federico Dimarco , viste le voci di questa settimana che parlavano di un' Inter sempre più convinta nel riportare l'esterno a Milano: "Federico ci ha dato tantissimo. Abbiamo lavorato molto su di lui: metterlo nella difesa a tre è stata un po' una pazzia ma in quella zona di campo riesce a dare molto qualità, anche nella fase difensiva."

Juric ha poi fatto un piccolo sfogo sulla situazione di alcuni suoi giocatori in prestito: "Mi toglie il sonno lavorare per le altre società. Federico quando è arrivato giocava pochissimo. Noi lo abbiamo portato a un livello superiore: perderlo per poco o niente, mi dispiacerebbe molto come è successo con Matteo Pessina. Non so nulla né di Dimarco, né di Salcedo, né di Ilic."