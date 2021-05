Dalla Germania – L’Inter ha gli occhi puntati su Ginter

Il difensore centrale ha il contratto in scadenza nel 2022

L'Inter è alla ricerca di un difensore centrale: con l'addio quasi certo di Kolarov e il futuro non ancora chiaro per quanto riguarda Danilo D'Ambrosio e Andrea Ranocchia, il numero di difensori nerazzurri potrebbe scendere. La prossima stagione la squadra di Antonio Conte partirà dalla prima fascia della Champions League, per questo motivo c'è bisogno di seconde linee.