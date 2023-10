Diritti Tv: c’è la decisione della Lega Serie A

Si svolta oggi una nuova assemblea della Lega Serie A, che vedeva all’ordine del giorno l’assegnazione dei diritti televisivi per il prossimo quinquennio, dal 2024 al 2029. A conti fatti, non cambierà nulla rispetto alla situazione attuale, con DAZN e Sky che continueranno a trasmettere le partite del campionato.

Le modalità saranno le stesse: DAZN avrà in esclusiva tutti i match della Serie A per i prossimi cinque anni, mentre Sky trasmetterà in co-esclusiva 3 partite ogni giornata. La piattaforma di streaming ha confermato i suoi attuali diritti, grazie a un esborso economico di 700 milioni di euro, mentre il broadcaster verserà 300 milioni di euro. Nei prossimi anni, dunque, non cambieranno le modalità per seguire le partite dell’Inter.