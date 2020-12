Dodò non esclude il biscotto: “Borussia e Real possono accontentarsi”

Ai microfoni di Tuttomercatoweb il terzino dello Shakhtar Donetsk Dodò ha parlato in vista della partita che gli ucraini giocheranno mercoledì contro l’Inter aprendo alla possibilità di biscotto tra Borussia Moenchengladbach e Real Madrid.

Pur non conoscendo il termine “biscotto” (in portoghese sarebbe “bolacha” quando due squadre si mettono d’accordo), Dodò non si scandalizza del possibile pareggio: “Certamente possono accontentarsi del pareggio. Pensateci bene: non ci sono tifosi, la comunicazione dalla panchina è molto chiara. Anche noi sicuramente ascolteremo ciò che ci dicono e terremo d’occhio il cronometro. E’ normale strategia di gioco. Le due partite sono allo stesso orario, ma sono sicuro che tutti faremo attenzione a quello che succede nell’altra partita e a quello che ci dicono dalla panchina, l’allenatore o gli altri. Se loro pareggiano, o vince il Gladbach, per noi avrà sicuramente un’influenza, perché a quel punto ci basta non perdere. Mentre se ci dicono che il Real Madrid vince a quel punto dobbiamo andare a vincere”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<