Radio Kiss Kiss – Il rientro di Osimhen è ancora lontano, salterà anche la sfida contro l’Inter

Il Napoli dovrà ancora per un po’ fare a meno di Victor Osimhen: l’attaccante infatti non ha ancora recuperato dall’infortunio e difficilmente lo farà in tempo per la sfida contro l’Inter.

Come riporta Radio Kiss Kiss il nigeriano non verrà convocato per la sfida di Europa League in programma giovedì e salterà anche le prossime sfide in campionato. Gattuso dovrà ancora inventarsi l’attacco potendo scegliere tra Mertens e Petagna come punta centrale con a supporto la folta schiera di uomini offensivi come Insigne, Lozano, Politano e Zielinski.

