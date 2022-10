Dove vedere Bayern Monaco-Inter: diretta TV e streaming del match

Le informazioni necessarie per seguire la partita dei nerazzurri di Champions League

Redazione Passione Inter

Dove vedere Bayern Monaco-Inter in diretta TV e streaming — Dopo la quarta vittoria consecutiva in campionato contro la Sampdoria, l'Inter è chiamata alla prova di maturità contro il Bayern Monaco, in Champions League. All'Allianz Arena non ci sarà alcuna posta in palio, ma la gara mantiene comunque il suo fascino, con gli uomini di Inzaghi chiamati a una prova di personalità. Il calcio di inizio sarà il 1 novembre alle ore 21.

Informazioni utili per seguire Bayern Monaco-Inter — Bayern Monaco-Inter sarà trasmessa in diretta su Canale 5 e su Sky Sport, sui canali Sky Sport Football. In diretta streaming, invece, sono disponibili i servizi di Sky (Sky Go e NOW TV) oppure Infinity+.

La sfida dell'Allianz Arena vedrà Fabio Caressa in telecronaca e Beppe Bergomi al commento tecnico, per Sky Sport. Su Canale 5, invece, la partita è affidata alle voci di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin.

Noi di Passione Inter saremo in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Inter-Sampdoria in diretta insieme a voi!