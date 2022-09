Dove vedere Inter-Torino: diretta TV e streaming del match

Tutte le info per seguire il match tra Inter e Torino

Dopo le sconfitte contro Milan e Bayern Monaco, l' Inter di Inzaghi si prepara a un appuntamento molto delicato: il match contro il Torino di Ivan Juric. Si giocherà domani sera alle ore 18.00 in un San Siro gremito. Peraltro, ci sono ancora diversi dubbi per la formazione che il tecnico nerazzurro schiererà contro i granata.

Inter-Torino sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN , a partire dalle 17.15 . La telecronaca di Inter-Torino sarà affidata a Stefano Borghi, con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Sarà possibile assistere alla gara scaricando l'app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Inter-Torino, inoltre, sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l'app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Il match sarò trasmesso anche su satellite e digitale terrestre sul canale 'Zona Dazn'.