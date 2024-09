I DUE motivi per i quali Inzaghi ha scelto ancora Lautaro titolare

Tra i grandi punti interrogativi dell’inizio di stagione dell’Inter c‘è anche il rendimento di Lautaro Martinez. Ancora a secco di reti, il capitano nerazzurro è ancora alla ricerca della forma migliore, dopo un’estate complicata, tra impegni in Nazionale e un infortunio che ha rallentato una preparazione già complessa. Inzaghi, però, non ha nessun dubbio su di lui.

Il Toro, infatti, sarà titolare in Serie A anche contro l’Udinese. La coppia Thuram è sempre stata in campo quando l’argentino era a disposizione (con l’eccezione della Champions League), a riprova di quanto lo stesso tecnico punti sulla Thu-La e sul ritorno al gol del suo bomber.

In particolare, scrive La Gazzetta dello Sport, ci sarebbero due motivazioni che avrebbero spinto Inzaghi a scegliere la via della riconferma di Lautaro anche a Udine.

La prima è di natura fisica: senza turni infrasettimanali, l’argentino ha avuto una settimana intera per lavorare sulla propria condizione e giocare lo aiuterebbe ancora di più. La seconda è psicologica: Inzaghi è convinto che niente di più di un gol sbloccherebbe la sua stagione.