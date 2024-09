Perché Dumfries ha deciso di rinnovare il contratto con l’Inter

Dopo i rinnovi di Asllani, Lautaro, Barella e Inzaghi, l’arrivo dell’autunno ha portato un’altra firma importante in casa Inter: c’è l’accordo totale per il prolungamento di contratto di Denzel Dumfries. Una trattativa non scontata, che ha visto un riavvicinamento tra le parti in estate, dopo mesi di distanza.

Inizialmente, infatti, Dumfries e il suo entourage avevano chiesto un ingaggio da 5,5 milioni di euro all’anno (l’accordo è stato trovato intorno ai 4 milioni). Le richieste si sono, però, abbassate un paio di mesi fa e hanno portato a una riapertura proficua dei dialoghi.

Come riferisce il Corriere dello Sport, un peso lo avrebbe avuto l’ultima estate di mercato: Dumfries sembrava porter partitre, ma nessuna offerta valida è arrivata all’Inter, che nel frattempo aveva scelto di non cedere i suoi titolari.

Il quotidiano romano riferische anche di alcuni interessamenti per l’esterno olandese, che però non avrebbero mai covinto il giocatore in primis. Dumfries voleva un club di prima fascia, come ad esempio il Manchester United, ma offerte di quel tipo non ne sono mai arrivate, convincendo il giocatore a continuare a sposare il progetto nerazzurro.