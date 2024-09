Ripartenza Inter, la scelta di Inzaghi per evitare “polemiche in casa”

La sconfitta nel derby ha gettato un po’ di ombre sull’inizio di stagione dell’Inter. Ecco perché la sfida contro l’Udinese diventa fondamentale in casa nerazzurra, per evitare di complicare ulteriormente questo avvio di stagione.

Da questa consapevolezza, nascono le scelte di Inzaghi per la sfida del Bluenergy Stadium. Il tecnico sa l’importanza dei 3 punti e per questo motivo ha scelto di mettere da parte il turnover e non pensare anche alla sfida di Champions League contro la Stella Rossa.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, saranno solo 3 i cambi rispetto al derby: Bisseck per Pavard, Darmian per Dumfries, Frattesi per Barella (infortunato). Inzaghi si affida alle sue certezze e spera nella rinascita di Lautaro Martinez per ripartire e centrare la vittoria.

Non trovare i 3 punti, infatti, vorrebbe dire avere il magro bottino di 2 vittorie in 6 partite. Un rendimento che sarebbe troppo deludente (5 su 6 nella scorsa stagione) e che, come scrive sempre la Rosea, “vorrebbe dire portarsi le polemiche in casa“.