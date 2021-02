Eberl (ds Borussia M): “Lazaro è da noi in prestito secco, a fine stagione lo valuteremo”

Il linguaggio è il diplomatichese, ma quello che pare di scorgere – in controluce – è che Valentino Lazaro, giocatore di proprietà dell’Inter e in prestito al Borussia Monchengladbach rappresenti una sorta di grana sia per l’Inter che per il Borussia Monchengladbach: questo perché l’Inter (a meno di clamorosi ribaltoni) non pare considerarlo così centrale nel progetto, nemmeno in ottica futura; e perché i tedeschi, anche alla luce dei problemi fisici del giocatore, stanno attentamente valutando se confermarlo o se restituirlo ai meneghini.

A confermarlo, oggi, sentito dal quotidiano tedesco Bild, è stato Max Eberl, direttore sportivo del Borussia Monchengladbach. Il quale ha confermato, appunto, che il futuro di Lazaro è ancora tutto da valutare: “Lo abbiamo preso in prestito secco – ha affermato – Siamo felici che sia qui, anche se i due infortuni ne hanno rallentato l’inserimento in squadra. Con lui valuteremo cosa sarà possibile fare nella pianificazione della squadra per la prossima stagione”.

