Inter Women, Marchitelli eletta Consigliere Federale: “Onorata di poter dare il mio contributo”

I titoli – ovvio – saranno sulla rielezione di Gabriele Gravina a presidente della FIGC: ma la notizia, qui, è che oggi è stato eletto anche il Consiglio Federale del medesimo organismo, e che a farne parte, da oggi, ci sarà anche Chiara Marchitelli, 35 anni, esperto portiere dell’Inter Femminile e, sino al 2019, anche della Nazionale Femminile italiana. A darne l’annuncio è stato il profilo ufficiale di Inter Women: “Complimenti a Chiara Marchitelli per il nuovo incarico di consigliere federale! – si legge – Un grande in bocca al lupo (anche) per questa nuova avventura”.

Sul proprio profilo Twitter ufficiale, invece, Marchitelli si descrive “onorata di far parte del Consiglio Federale ma soprattutto felice di poter dare il mio contributo nella crescita del movimento”, come si legge in un tweet. E ancora: “C’è tanto lavoro da fare ma la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta”.

