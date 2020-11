Eriksen ha giocato poco o abbastanza nell’Inter? Da gennaio a novembre: ecco la percentuale del suo impiego

Il mondo Inter è spaccato letteralmente in due tra chi sostiene che Conte abbia concesso poco spazio ad Eriksen dal suo arrivo in Italia e chi invece pensa che l’ex Tottenham abbia avuto sufficiente spazio per mettersi in mostra.

Stabilire chi ha ragione è quasi impossibile, l’unica cosa da poter fare è affidarsi ai numeri. Come riportato da WhoScored, Erisken da quando è arrivato all’Inter ha collezionato 913 minuti sui 2250 totali in Serie A per una percentuale pari a 40,6%.

Ecco il dato: