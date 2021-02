TS – Eriksen provato da mezzala: contro la Juve può essere una soluzione

Nella sfida di ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter, i nerazzurri dovranno cercare di ribaltare il risultato dell’andata, dopo che a Milano la partita di andata finì 2-1 per i bianconeri. Non sarà un’impresa facile per la squadra di Antonio Conte ma i suoi giocatori ci proveranno a tutti costi, guidati dalla coppia d’attacco Lautaro Martinez-Lukaku.

Come riporta Tuttosport, prima della gara contro la Fiorentina, in ottica Coppa Italia, Conte aveva nuovamente provato come mezzala Christian Eriksen. La scarsità di soluzione offensive, in panchina oltre al danese solo Sensi e Pinamonti, consiglia di tenersi qualche jolly in tasca, in modo da far entrare il danese a partita in corsa e quando l’Inter avrà bisogno delle sue giocate.

