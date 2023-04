Euroderby, l’andata sarà visibile in chiaro su TV8

Dopo il comunicato dell’AGCOM degli scorsi giorni, che di fatto aveva sancito l’ufficialità di poter vedere l’euroderby in chiaro, ora si sa anche su quale canale. Dopo una contesa tra Mediaset, Rai e Sky, alla fine l’ha spuntata quest’ultima emittente, che – in accordo con Prime Video – trasmetterà Milan-Inter su TV8. La semifinale d’andata di Champions League si giocherà (in casa dei rossoneri) mercoledì 10 maggio alle ore 21 e di fatto resterà “in mano” a Prime, che però verrà “ospitato” sul canale numero 8. Ormai è tutto pronto, preparate pure i popcorn: lo spettacolo dell’euroderby sta arrivando, e si vedrà anche in chiaro.