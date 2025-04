Chi è Fabbri, l’arbitro di Inter-Roma: precedenti fortunati

Dopo la doppia delusione per le partite contro Bologna e Milan, ora l’Inter vuole ripartire e avrà la prima occasione per far bene domenica pomeriggio in casa a San Siro contro la Roma per la 34^ giornata di Serie A. I nerazzurri sono in piena corsa Scudetto con il Napoli e questa gara non potrà quindi essere sbagliata.

L’AIA ha reso noto quest’oggi le designazioni arbitrali per Inter–Roma e per tutte le altre partite del prossimo turno di campionato. A dirigere il match di San Siro sarà Michael Fabbri che sarà coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Passeri. Il quarto ufficiale sarà invece Marinelli e infine al VAR ci sarà Di Bello assistito da Piccinini.

L’ultima volta che Fabbri ha arbitrato una gara dell’Inter risale ad inizio aprile con la semifinale di andata di Coppa Italia pareggiata con il Milan. In generale però i precedenti del fischietto della sezione di Ravenna portano bene ai nerazzurri che hanno raccolto 10 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte nei 14 match da lui arbitrati.