Zazzaroni: “Inzaghi? Non merita di essere demolito”

L’eliminazione dell’Inter in Coppa Italia per mano del Milan ha inevitabilmente fatto molto male a tutti i tifosi nerazzurri che sono stati sconfitti 0-3 dagli storici rivali. In queste ore sono tantissimi i pensieri e i commenti che emergono da parte di diversi opinionisti in merito a questa stracittadina milanese.

Un parere arriva da Ivan Zazzaroni che nel suo editoriale per il Corriere dello Sport commenta la sconfitta dell’Inter, sottolineando anche il lavoro del tecnico Simone Inzaghi che, a suo modo di vedere, non merita di essere demolito pur sapendo che arriveranno diverse critiche e appunti irrispettosi. Questo il suo pensiero:

“Anche a Simone Inzaghi, che ieri sera ha subìto la seconda, pesantissima sconfitta di fila, un inedito stagionale, qualche criticonzo muoverà appunti irrispettosi: fa parte del gioco, di un gioco che non perdona le cadute e riduce gli alibi. Alla cinquantunesima uscita, l’Inter ha provato a vincere soprattutto nel primo tempo quando ha giocato di più e meglio del Milan, ma senza concludere con efficacia […] PS. Rinuncio a demolire Simone: non lo merita”.