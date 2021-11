Verso il Derby: le probabili formazioni di Milan-Inter

Pochi dubbi per i 2 tecnici

Il Derby della Madonnina è ormai alle porte. Domani a San Siro infatti, alle 20.45, Inter e Milan daranno vita all'ennesimo capitolo della stracittadina milanese. I due allenatori, Simone Inzaghi e Stefano Pioli, sanno benissimo quando una vittoria o una sconfitta potrebbe cambiare le sorti dell'intera stagione. Vincere o perdere un Derby infatti, specie quando entrambe le contendenti hanno aspirazioni d'alta classifica, può dare un'iniezione di fiducia clamorosa o, talvolta, tagliare le gambe anche quando si è in ascesa. Il contraccolpo morale non è quindi da sottovalutare ed entrambi i tecnici giocheranno per vincere e dare "una mazzata" psicologica al nemico.

In vista del Derby le scelte di Inzaghi sono quasi "obbligate". Sfruttando anche la sosta imminente infatti, l'ex mister della Lazio manderà in campo l'11 tipo, se non per qualche piccola possibile modifica. Davanti ad Handanovic prenderanno posto come al solito Skriniar, De Vrij e Bastoni, mentre a centrocampo in 4 giocatori su 5 sono sicuri di una maglia da titolare: Darmian, Barella, Brozovic e Perisic. L'unico ballottaggio rimane quello tra Vidal e Calhnoglu, con il turco leggermente favorito per la maggior qualità nel giro palla e nel battere i calci piazzati, vera e propria arma d'assalto di questa Inter. In attacco poi largo alla coppia regina, con Dzeko e Lautaro Martinez che proveranno a scardinare la retroguardia rossonera.