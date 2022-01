Frattesi-Inter, Marotta vuole anticipare i tempi: tentativo per bloccarlo subito

Difficile portarlo a Milano già in questa sessione di mercato

Occorre metterlo in premessa: chiudere entro lunedì alle ore 20 è impossibile, anche perché l'Inter non vuole aggravare un monte ingaggi che per questa sessione invernale (con la cessione di Sensi, l'imminente rescissione di Kolarov e pur con gli arrivi di Gosens e Caicedo) risulta essere in discesa. E ci sarebbe, poi, da persuadere un Sassuolo che, a oggi, non è disponibile a privarsi del giocatore a metà annata. Il soggetto, in tutto questo discorso, è Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo per il quale oggi il Corriere dello Sport racconta il forte interessamento dell'Inter e la volontà di Giuseppe Marotta di anticipare i tempi: non tanto per portarlo a Milano già a gennaio, quanto più per sbaragliare la concorrenza, assicurandoselo per la prossima estate.