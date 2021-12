Gabigol: “L’Inter non mi lasciava andare, è stata una spina nel fianco”

L'attaccante brasiliano nel podcast Podpah: "Sono io che decido il mio futuro perché che mi piaccia o no, è la mia vita".

Gabigol accusa l'Inter. L'attaccante brasiliano ha parlato dei suoi sei mesi (infelici) in nerazzurro nel podcast Podpah: "Sono io che decido il mio futuro perché che mi piaccia o no, è la mia vita. Non mi pento di essere tornato in Brasile. Volevo tornare, ma con me l'Inter è sempre stata una spina nel fianco perché non giocavo e non mi lasciavano andare. Poi c'è stata l'opportunità per me di andare al Benfica, in quell'istante pensavo: 'Ovunque, tranne che tornare all'Inter'".