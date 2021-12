GdS – Inter, la Juve si inserisce per Scamacca: sarà derby di mercato a giugno

L'attaccante del Sassuolo è l'alternativa di Vlahovic per i bianconeri, ma l'Inter non molla

Se Marotta ha intenzione di far nascere l'ItalInter, dall'altra parte la Juventus vuole un nuovo centravanti per la prossima stagione. Il primo obiettivo dei bianconeri per l'attacco è Dusan Vlahovic: l'alternativa? Gianluca Scamacca del Sassuolo, profilo più che gradito da Max Allegri. Sarà un derby di mercato a giugno, perché l'Inter non molla e punta l'ex Genoa.