La Gazzetta disegna come sarà la prima NUOVA Inter al Mondiale

Nonostante gli occhi dei tifosi siano in questo momento puntati quasi esclusivamente sulla panchina dell’Inter, in attesa di scoprire chi sarà il prossimo allenatore nerazzurro, dietro l’angolo si avvicina sempre più il nuovo Mondiale per Club. Una competizione cui la formazione interista potrebbe arrivare piena di incognite, specialmente in caso di divorzio anticipato con Simone Inzaghi.

Nel frattempo, questa mattina La Gazzetta dello Sport ha cercato di ipotizzare quale potrebbe essere la formazione con cui l’Inter affronterà l’esperienza statunitense. Questo perché il club nerazzurro ha già acquistato due calciatori, Petar Sucic e Luis Henrique, i quali faranno il nuovo esordio con la maglia interista proprio al Mondiale per Club.

Ecco la nuova Inter disegnata dalla rosea:

INTER (3-5-2) – Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries (Luis Henrique), Barella (Sucic), Calhanoglu, Mkhitaryan (Sucic), Dimarco; Thuram, Lautaro.