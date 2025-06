La FIGURACCIA di Report sull’inchiesta sui conti dell’Inter

Da ormai diversi mesi prosegue l’inchiesta portata avanti da Report sui conti dell’Inter. Una campagna che sino a questo momento non ha portato di per sé grandi frutti, ma che ha invece sostanzialmente contribuito ad alimentare l’odio e il dibattito social specialmente tra le varie tifoserie.

Nell’ultimo episodio mandato in onda la scorsa domenica, Report è tornato sull’argomento con un nuovo approfondimento nel quale è stato intervistato Marco Bellinazzo. L’esperto giornalista, che negli anni ha sempre analizzato lucidamente quanto avvenuto all’Inter specialmente la gestione Suning, in questo intervento ha parlato non solo dei conti nerazzurri, ma anche della situazione del calcio italiano ed europeo.

Lo stesso Bellinazzo, però, ha lanciato questa mattina un appello sui social invitando Report a fare maggiore chiarezza sulla puntata trasmessa. Questo perché, rispetto alla lunga intervista concessa del noto esperto in tema di economia e finanza, il programma ha mandato in onda un brevissimo estratto delle sue considerazioni dalla durata di poco meno di un minuto, non rispecchiando dunque appieno il suo pensiero.

Il giornalista ha dunque chiesto pubblicamente a Report di recuperare la chiacchierata integrale e ripubblicarla, così da riportare fedelmente quanto affermato in questa sua intervista. Di questo passo, più che intorno ai conti dell’Inter negli ultimi anni, si rischia di alimentare sospetti su ben altro…