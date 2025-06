Di Marzio: “Inter ha preallertato QUESTI due allenatori”

Prosegue l’attesa in casa Inter per tentare di capire quale sarà la volontà di Simone Inzaghi. Il tecnico sta maturando in queste ore una decisione definitiva che verrà comunicata ai dirigenti nel vertice con Marotta e Ausilio in programma questo pomeriggio. Nel frattempo, come spiegato questa mattina da Gianluca Di Marzio nel podcast di Sky Sport, il club nerazzurro si è già messo in contatto con due papabili per la panchina.

Queste le ultime di mercato sul nuovo allenatore dell’Inter: “E il giorno della verità per il futuro dell’Inter. Ci sarà un incontro nel corso del pomeriggio con i dirigenti Marotta e Ausilio. Inzaghi, che a ieri era ancora indeciso, parlandosi e confrontandosi con la società, valuterà se continuare o meno. L’Inter ha preallertato – per adesso senza incontrarli – Fabregas e De Zerbi, i quali vorranno delle garanzie tecniche per lasciare il Como e il Marsiglia”.