GdS – Inter, Skriniar torna in Italia: subito tampone e speranza Real

Milan Skriniar ha finalmente ottenuto l’ok per il trasferimento in Italia da parte del governo slovacco. Dopo aver osservato una rigorosa quarantena, in seguito alla positività riscontrata al suo tampone in occasione del ritiro con la propria nazionale. il centrale dell’Inter potrà finalmente sistemarsi a Milano in attesa di negativizzarsi e poter ritrovare i compagni ad Appiano Gentile. Proprio per questo motivo, una volta atterrato in Italia, il ragazzo si sottoporrà immediatamente ad un nuovo tampone per valutare il suo rientro o meno.

Le speranze di Antonio Conte di poterlo riavere a disposizione in vista della sfida di martedì prossimo a Valdebabas restano ancora molto residue. Skriniar non si allena in gruppo ormai da due settimane ed avrà bisogno di svolgere un lavoro importante prima di poter tornare in campo e ritrovare brillantezza. Qualora il suo tampone dovesse dare esito negativo già oggi, ovviamente il tempo a disposizione sarebbe molto più ampio e potrebbe consentire al ragazzo di fare in tempo per esserci già in panchina contro il Parma, ma soprattutto con qualche chance di giocare contro il Real Madrid per la terza giornata di Champions League.

