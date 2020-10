La moviola di Shakhtar-Inter: placcaggio da rugby su Lukaku, è rigore. Manca un cartellino giallo

Non convince la direzione di gara dell’arbitro Kabakov, che ieri ha lasciato più di una perplessità durante la partita pareggiata dall’Inter in quel di Kiev contro lo Shakhtar Donetsk. Lo riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che boccia il fischietto bulgaro attribuendogli un cinque in pagella.

Il quotidiano rosa è tornato sull’episodio più controverso della sfida, il rigore non concesso all’Inter dopo l’atterraggio di Romelu Lukaku in area di rigore. “Il gesto è plateale, quasi degno di un campo da rugby più che da uno di calcio e da punire, sebbene anche il centravanti nerazzurro usi il braccio destro per tenere lontano l’avversario. L’azione del difensore di casa, però, pare ben più grave e vigorosa”, si legge sulle colonne del giornale.

Corrette le ammonizioni per i nerazzurri Alessandro Bastoni ed Arturo Vidal, mentre manca un giallo a Bondar, che ha atterrato proprio il centrocampista cileno al limite dell’area.