I Top&Flop di Shakhtar-Inter: lavoro sporco per Lukaku, Barella ci prova. Spenti Lautaro ed Hakimi

L’Inter dovrà rimandare l’appuntamento con il primo successo in questa edizione della Champions League. Nella giornata di ieri gli uomini di Antonio Conte sono stati fermati sullo 0-0 in quel di Kiev dallo Shakhtar Donetsk, al termine di una partita controllata per tutti i novanta minuti, in cui è mancato però il guizzo necessario a trovare la via del gol. Ora i nerazzurri sono costretti a fare punti nelle prossime due gare, in cui sfideranno un non brillantissimo Real Madrid: nulla è compromesso, e gli ottavi di finale sono ancora a portata di mano.

