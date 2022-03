Mercato – Ginter conferma a metà le voci sull’Inter: “Ho offerte dall’estero…”

Il tedesco è un profilo seguito dai nerazzurri

Ha infatti dichiarato Ginter: "Io al Bayern in estate? Sinceramente non so da dove vengano queste voci sul mio trasferimento già fatto al Bayern, ho opzioni in patria ma anche all'estero - le sue parole - Non ho ancora preso una decisione, e probabilmente ci vorranno ancora delle settimane per prenderla". Insomma: il giocatore non conferma che su di lui ci sia anche l'Inter, ma lascia detto che avrebbe opzioni anche "all'estero". E quindi, potenzialmente, anche in Italia. Se ci siano realmente anche i nerazzurri dietro al suo nome lo scopriremo nelle prossime settimane.