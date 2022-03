Inter, Inzaghi è tranquillo: Zhang rimane dalla sua parte

Il presidente ha ancora fiducia nel tecnico

Simone Inzaghi può dormire sonni tranquilli. Le voci di un malumore societario dopo quello che, con ogni probabilità, è ormai uno Scudetto buttato, sarebbero infatti infondate. Secondo Corriere dello Sport infatti, il tecnico non è a rischio esonero a fine stagione, a meno di crolli clamorosi ovviamente.

Inzaghi crede ancora nella rimonta Scudetto e la società è dalla sua parte. Il presidente Steven Zhang gli avrebbe rinnovato ulteriormente la propria stima e fiducia, consapevole di avergli consegnato ad agosto una squadra decisamente ridimensionata e che, per ora è in piena linea con gli obbiettivi preventivati ad inizio stagione. Ecco perché non ci sarà nessun dietrofront sulla questione rinnovo: a fine campionato il tecnico e la società si siederanno a parlare del prolungamento del contratto che, secondo Zhang, Inzaghi si è comunque ampiamente meritato.