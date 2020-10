GdS – Hakimi, l’Inter spera in un ‘falso positivo’: in caso contrario rischia il Real Madrid

E’ stato un duro colpo per l’Inter ricevere a poche ore dal match la positività di Hakimi al coronavirus. Sia dal punto di vista tecnico che mentale, la notizia ha chiaramente destabilizzato l’ambiente, nonostante la reazione di carattere sia comunque piaciuta ad Antonio Conte nel match pareggiato ieri sera contro il Borussia B’Gladbach. Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro spera in un falso positivo e già nelle prossime ore ripeterà altri tamponi.

Qualora dovesse essere confermata la positività, Hakimi dovrebbe rimanere in isolamento obbligatorio per una durata totale di dieci giorni. Il calciatore, secondo le previsioni più ottimistiche, dovrebbe rientrare ad allenarsi a partire dal 1° novembre. In vista del match del 3 novembre contro il Real Madrid, insomma, potrebbe tornare a disposizione, anche se con soli due giorni di allenamento sulle gambe potrebbe non arrivarci al massimo della forma.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<