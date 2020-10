CdS – Inter-Parma sarà anche la sfida della velocità: Hakimi è l’anti-Gervinho

Dopo aver giocato per circa trenta minuti nella trasferta di Marassi contro il Genoa, Achraf Hakimi tornerà titolare in campionato nella sfida odierna contro il Parma, in programma alle 18 a San Siro. Il marocchino, come riportato dal Corriere dello Sport, sarà un fattore contro una delle mine vaganti dei crociati, Gervinho.

In attesa di affrontare il suo passato nella sfida al Real Madrid di Champions League, l’ex Borussia Dortmund partirà dal primo minuto sulla fascia destra contro gli emiliani. Come anticipato in precedenza, è lui l’unico in grado di sostenere le accelerazioni dell’ala ivoriana; nel caso in cui quest’ultimo dovesse partire a destra, Hakimi potrebbe essere adattato a sinistra.

