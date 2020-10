GdS – Il Real Madrid si prepara alla sfida con l’Inter. Rientra Hazard?

Real Madrid ed Inter saranno impegnate entrambe nella giornata odierna, rispettivamente alle 14 contro l’Huesca ed alle 18 contro il Parma. Martedì, invece, ci sarà lo scontro che manca ormai da 22 anni: Blancos e nerazzurri si affronteranno in Champions League, con alcune situazioni infortuni da risolvere. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto per gli iberici.

Dopo il siparietto che ha coinvolto Karim Benzema e Vinicius Junior, Zinedine Zidane ha affrontato la situazione con sana filosofia nella conferenza stampa alla vigilia del match di Liga. Dopotutto, si tratta di situazioni che accadevano anche all’epoca in cui il fuoriclasse francese aveva gli scarpini ai piedi, ma senza troppe telecamere puntate addosso.

Tornando al campo, invece, a Madrid ci si auspica un ritorno al tridente che doveva sostituire la BBC, ossia quello formato da Asensio, Benzema ed Eden Hazard. Il tecnico francese, a proposito del belga, ha detto: “Si allena con noi, sta bene, ha buone sensazioni. Abbiamo tante partite, vedremo quando, quanto e come utilizzarlo“.

Infine, se in casa Inter c’è ansia per gli stop di Lukaku e Sanchez, anche a Madrid non se la passano bene: Carvajal, Odriozola, Nacho e Odegaard, infatti, sono tutti ancora fuori. Da segnalare, invece, la prima convocazione stagionale per Mariano Diaz, in quella che per Zidane è la gara più importante: “La nostra finale è contro l’Huesca“.

