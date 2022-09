Handanovic è tornato in versione salva-Inter: le pagelle lo incoronano

Samir Handanovic è tornato nella sua versione migliore, quella che ci ha offerto per tanti anni in nerazzurro: la versione salva-Inter. Nella sua lunghissima militanza milanese, spesso lo sloveno era stato l'ancora di salvezza di una Inter poco solida in difesa e che si affidava anche alle sue parate. Va detto però che, da minimo un paio d'anni a questa parte, il calo fisico del capitano è stato evidente a tutti. Affidabilissimo con i piedi e ancora abile in qualche miracolo, ma anche tanti interventi mancati che lasciavano abbastanza perplessi.