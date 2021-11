L'Inter espugna il Penzo di Venezia e corona una settimana perfetta, cominciata con la vittoria in casa contro il Napoli e proseguita con il passaggio del turno in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Ora un ulteriore successo, che manda i nerazzurri momentaneamente a -1 da Napoli e Milan, impegnati rispettivamente contro Lazio e Sassuolo. Passione Inter ha selezionato per voi i Top&Flop della sfida in Laguna. Eccoli di seguito.