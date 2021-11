VIDEO – Gli highlights di Venezia-Inter 0-2: Calhanoglu sugli scudi, Lautaro c’è

Le azioni salienti della vittoria nerazzurra

Altro successo per l'Inter in una settimana importantissima per i nerazzurri: la squadra di Inzaghi, nell'ordine, ha battuto il Napoli in una sfida fondamentale per le zone alte della classifica, per poi assicurarsi il passaggio del turno contro lo Shakhtar Donetsk in Champions e dando continuità ai due successi con la vittoria di ieri sera contro il Venezia. A timbrare il cartellino sono Hakan Calhanoglu (terza rete di fila in campionato per il turco) e, a tempo scaduto, Lautaro Martinez, che si sblocca dagli undici metri. Ecco gli highlights di Venezia-Inter: