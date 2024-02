Il talent scout che ha scoperto Asllani: “A 10 anni già si vedeva una cosa”

Questa sera per Kristjan Asllani sarà un altro banco di prova importante. Il centrocampista albanese giocherà la seconda partita di fila dal primo minuto dopo l’ottima prova espressa contro il Lecce. A causa dell’assenza per infortunio di Hakan Calhanoglu, l’ex Empoli dovrà stringere i denti e dimostrare di poter sostituire il turco anche in una sfida di alto livello contro l’Atalanta.

Intervenuto durante TiAmoCalciomercato di TvPlay, Andrea Innocenti – ex talent scout dell’Empoli – ha raccontato alcuni retroscena su come aveva convinto un giovanissimo Asllani ad accettare la sua corte: “Ha firmato a Empoli che non aveva ancora 8 anni. Era un bambino che aveva delle doti incredibili, ma sempre un bambino era. Corteggiato da quella che era la concorrenza dell’Empoli in Toscana, ovviamente la Fiorentina. Ha firmato in braccio a me perché si era rotto le scatole dopo un’ora e mezza che parlavamo con i genitori”.

Sulle grandi potenzialità del centrocampista dell’Inter, inoltre, Innocenti ha svelato il grande segreto del classe 2002: “Oltre alle qualità e alla serietà, il vantaggio è di avere una famiglia alle spalle straordinaria. A dieci anni era un grande professionista, a 40 sarà un grande professionista”.