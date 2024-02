L’Inter torna in campo a pochi giorni di distanza dal successo contro il Lecce per sfidare l’Atalanta, nel recupero della 21a giornata di Serie A. A San Siro, i nerazzurri cercano l’ottava vittoria consecutiva in campionato, che regalerebbe il +12 sulla Juventus.

Inzaghi non sottovaluta le insidie della gara e sceglie tutti i migliori uomini, ad eccezione di Acerbi, Calhanoglu e Thuram fuori per infortunio. Dietro tornano Sommer, tra i pali, Pavard e Bastoni, mentre a centrocampo si rivedono Darmian e Barella. Il partner d’attacco di Lautaro Martinez sarà Arnautovic.

Per Gasperini il dubbio principale rappresenta la presenza di Scalvini, che ha accusato un problema alla spalla contro il Milan. Il difensore si è allenato in gruppo ieri, ma solo oggi il tecnico prenderà una decisione definitiva. In avanti, favorito Pasalic al fianco di De Ketelaere.

Di seguito le probabili formazioni di Inter-Atalanta: