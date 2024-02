Cosa sta succedendo tra l’Inter e Dumfries: “Marotta lo vuole evitare”

Rimane ancora incerto quello che sarà il futuro di Denzel Dumfries con la maglia dell’Inter. In concomitanza con il ritorno tra i titolari dell’olandese, nelle ultime settimane improvvisamente si è riaperto uno spiraglio sul possibile prolungamento del contratto in scadenza nel giugno 2025.

L’Inter, disposta ad andare incontro alle richieste del calciatore, si aspetta d’altra parte anche uno sforzo dello stesso olandese. Stando a quanto riportato questa mattina da Tuttosport, la distanza adesso sarebbe minima. Alla richiesta da 5 milioni di euro di Dumfries per il rinnovo, si sarebbe avvicinata l’offerta nerazzurra pari a 4 milioni più bonus a stagione.

Come ribadito ancora una volta dal quotidiano torinese, Marotta vuole a tutti i costi “evitare uno Skriniar bis”. Ciò significa che l’esterno olandese dovrà al più presto dare una risposta definitiva al club: se non accetterà l’ultima proposta al rialzo dell’Inter, finirà sul mercato in uscita della prossima estate. Uno scenario che farebbe schizzare in pole le quotazioni di Kayode, ultimo obiettivo entrato sulla lista dei nerazzurri.