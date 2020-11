Incidente Eto’o, l’annuncio di Barzaghi: “Mi ha fatto sapere che sta bene, forza amico”

Appena 24 ore fa, Samuel Eto’o ha fatto prendere un bello spavento a tutto il mondo del calcio. L’ex centravanti di Inter e Barcellona, infatti, è stato coinvolto in un violentissimo incidente stradale nella sua Camerun. Nonostante la dinamica esatta non sia ancora stata chiarita, ciò che è certo è che l’ex calciatore si sia scontrato con un autobus mentre guidava la sua vettura, nei pressi della zona di Nkongsamba.

Ricoverato immediatamente in ospedale, sin dalle prime battute erano state escluse lesioni particolarmente gravi, ma chiaramente Eto’o aveva comunque riportato diversi traumi da tenere sotto controllo. Secondo quanto riportato poche ore fa dal giornalista Marco Barzaghi, l’ex attaccante per fortuna sta bene e non ha subito gravi conseguenze. Questa la rassicurazione del cronista: “Eto’o ha fatto sapere che sta bene dopo il pauroso incidente a Duala, in Cameroun … forza amico”.