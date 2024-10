L’Inter oggi partirà per Roma, dove domani sera affronterà i giallorossi di Ivan Juric nel posticipo domenicale dell’ottava giornata di Serie A. Simone Inzaghi ha due dubbi di formazione, ma deve anche ragionare sugli indisponibili e gli infortuni in rosa.

Innanzitutto, all’Olimpico sicuramente non ci saranno Tajon Buchanan e Piotr Zielinski. Sul canadese si è scelta la strada della massima prudenza dopo la frattura della tibia rimediata in estate e anche ieri ad Appiano Gentile ha svolto lavoro personalizzato. Il suo ritorno fra i convocati avverrà sicuramente nelle prossime partite, magari già fra Young Boys e Juventus.

Per quanto riguarda il polacco, l’elongazione ai flessori lo terrà fuori dalla partita con la Roma, ma l’entità dell’infortunio è meno seria di quanto si temeva. Anche in questo caso, lo staff medico farà il possibile per riportarlo a disposizione di Inzaghi fra mercoledì a Berna o domenica contro i bianconeri.

Ieri, inoltre, Kristjan Asllani ha rimediato una botta in allenamento che lo pone in dubbio per la sfida dell’Olimpico. Ieri il centrocampista albanese – reduce da un gol con la sua nazionale – avvertiva dolore, ma sarà decisiva la giornata di oggi. Se dovesse sentire ancora fastidio non verrà rischiato, altrimenti andrà in panchina. Sia Asllani che Zielinski, in caso di recupero, potrebbero invece partire titolari mercoledì in Young Boys-Inter.