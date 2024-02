1 di 6

IL PUNTO SUGLI INFORTUNATI DELL’INTER: QUANDO TORNANO

Lecce-Inter si è conclusa con un roboante 4-0 per i nerazzurri, quasi inatteso. Non per la proposta di gioco e per la forza nerazzurra, finora mai in discussione in questo campionato, ma per il numero consistente di assenze che ha costretto Simone Inzaghi – insieme ad alcune scelte dettate dal turnover – a cambiare sette uomini rispetto alla sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid.

Al Via del Mare, lo stesso tecnico piacentino ha rimarcato nel post-partita come fossero ben sei gli indisponibili della rosa nerazzurra.

Detto del rientro di Sommer, andiamo ad analizzare la tabella di marcia degli altri cinque infortunati e a stilare i tempi di recupero di ognuno, tenendo presenti i prossimi impegni fino alla sosta nazionali: Inter-Atalanta (28 febbraio), Inter-Genoa (4 marzo), Bologna-Inter (9 marzo), Atletico Madrid-Inter (13 marzo) e Inter-Napoli (17 marzo).

