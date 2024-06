Infortunio Barella, fiato sospeso: ecco quando si decide

Il problema muscolare di Nicolò Barella tiene col fiato sospeso l’Italia e indirettamente l’Inter sulle condizioni del centrocampista sardo. Luciano Spalletti lo ha inserito comunque fra i convocati per l’Europeo, ma ancora la sua presenza non può essere considerata certa al 100%.

Presenti al Festival della Serie A in quel di Parma, Gabriele Gravina e Gianluigi Buffon hanno aggiornato sulle condizioni dell’ex Cagliari. Il presidente della Figc si è espresso così: “Barella ci preoccupa un po’, ma non eccessivamente. Lo aspettiamo con grande ansia“. Il capo delegazione ed ex portiere, invece, ha svelato i tempi per la decisione definitiva: “Oggi o domani farà gli esami decisivi“. Spalletti ha tempo fino al 14 giugno per procedere a un eventuale cambio fra i convocati.