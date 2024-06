TS: “Inzaghi-Inter, spunta la clausola rescissoria”

Simone Inzaghi è sempre più vicino al rinnovo con l’Inter e a cominciare la sua quarta stagione sulla panchina nerazzurra, anche se rimangono alcuni aspetti da definire nella trattativa per il prolungamento. L’incontro di ieri con l’agente Tullio Tinti è stato utile, ma servirà rivedersi nella prossima settimana per limare alcune distanze, per esempio sulla durata.

Il tecnico piacentino si aspetta un rinnovo fino al 2027 (stessa scadenza dell’area sportiva), mentre i nerazzurri vorrebbero prolungare fino al 2026 con opzione al 2027. Secondo Tuttosport, l’incastro potrebbe essere trovato con l’inserimento di una clausola rescissoria per interrompere il rapporto in anticipo. Un’eventualità che ovviamente in casa Inter nessuno si augura, ma che servirebbe a tutelare il club in caso di necessità.