Inter 2020-2021, la rosa completa: tante novità a centrocampo, Pinamonti è la quarta punta

Con la conclusione del calciomercato, è stata definita ufficialmente quella che sarà la rosa dell’Inter durante la stagione in corso. Di Matteo Darmian l’ultimo ingresso in ordine temporale, a rinforzare un reparto arretrato in cui era arrivato anche Aleksandar Kolarov. Diverse novità a centrocampo, mentre in attacco spazio ad Andrea Pinamonti, che sarà la quarta punta nerazzurra.

Di seguito la rosa completa:

PORTIERI

1 Samir Handanovic, 27 Daniele Padelli, 35 Filip Stankovic, 97 Ionut Radu;

DIFENSORI

6 Stefan de Vrij, 11 Aleksandar Kolarov, 13 Andrea Ranocchia, 33 Danilo D’Ambrosio, 36 Matteo Darmian, 37 Milan Skriniar, 95 Alessandro Bastoni;

CENTROCAMPISTI

2 Achraf Hakimi, 5 Roberto Gagliardini, 8 Matias Vecino, 12 Stefano Sensi, 14 Ivan Perisic, 15 Ashley Young, 22 Arturo Vidal, 23 Nicolò Barella, 24 Christian Eriksen, 44 Radja Nainggolan, 77 Marcelo Brozovic;

ATTACCANTI

7 Alexis Sanchez, 9 Romelu Lukaku, 10 Lautaro Martinez, 99 Andrea Pinamonti

ALLENATORE

Antonio Conte