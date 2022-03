Sky – L’Inter lancia un segnale: grigliata di squadra ad Appiano, Vidal in gruppo

Gruppo unito anche nel momento più difficile

Può sembrare una cosa banale, ma in un momento del genere non lo è. Mentre l'ambiente intorno all'Inter sembra tornare a fare "il rumore dei nemici", la squadra di Inzaghi si compatta. Come fa sapere il giornalista di Sky Sport, Matteo Barzaghi, l'intera squadra nerazzurra ha fatto una grigliata ad Appiano. Segnale che l'Inter resta unita, nonostante i risultati deludenti delle ultime partite di campionato.