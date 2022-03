Mercato – Vidal pronto ad accettare qualsiasi ingaggio per il Flamengo

La voce sul centrocampista cileno

Le voci su Vidal non si fermano. Secondo il giornalista Ekrem Konur , il centrocampista cileno sarebbe pronto ad accettare qualsiasi tipo di ingaggio per andare al Flamengo . Una notizia che fa ancora più rumore dopo le recenti dichiarazioni del nerazzurro a TNT Sports e che presto gli costeranno una multa salata da parte dell' Inter .

Se Vidal, però, volesse davvero andare via a fine anno - proprio come sembra - non sarebbe un male per l'Inter. Il club nerazzurro risparmierebbe così circa 3 milioni di euro di ingaggio: ricordiamo, infatti, che l'Inter ha la possibilità di sciogliere il contratto dell'ex Barcellona unilateralmente per la cifra di circa 3 milioni di euro, ovvero la metà dello stipendio del giocatore.