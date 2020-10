Inter, appuntamento in Ucraina: ecco il calendario completo e le prossime partite del girone B di Champions

Partenza con il freno a mano tirato per l’Inter di Conte: a San Siro matura un 2-2 che all’Inter non può andare bene, soprattutto per come è maturato .Prima del match del Meazza il Real Madrid è caduto contro lo Shakhtar Donetsk, che si è portato invece a 3 punti. Ora l’Inter è attesa dalla sfida proprio agli ucraini, fra una settimana.

Ecco il calendario completo con tutte le partite del girone B:

GIORNATA 1

Real Madrid-Shakhtar Donetsk 2-3

Inter-Borussia Moenchengladbach 2-2

GIORNATA 2

Shakhtar Donetsk-Inter (27 ottobre, ore 18.55)

Borussia Moenchengladbach-Real Madrid (27 ottobre, ore 21)

GIORNATA 3

Shakhtar Donetsk-Borussia Moenchengladbach (3 novembre, ore 18.55)

Real Madrid-Inter (3 novembre, ore 21)

GIORNATA 4

Borussia Moenchengladbach-Shakhtar Donetsk (25 novembre, ore 18.55)

Inter-Real Madrid (25 novembre, ore 21)

GIORNATA 5

Shakhtar Donetsk-Real Madrid (1 dicembre, ore 18.55)

Borussia Moenchengladbach-Inter (1 dicembre, ore 21)

GIORNATA 6

Real Madrid-Borussia Moenchengladbach (9 dicembre, ore 21)

Inter-Shakhtar Donetsk (9 dicembre, ore 21)

