Beccalossi: “L’unico avversario dell’Inter è il Covid. La forza della squadra è il gruppo, Conte un maestro”

L’Inter domani sera è impegnata nella delicata trasferta contro il Bologna. I nerazzurri vogliono a tutti i costo i tre punti per mantenere il distacco in vetta alla classifica e una vittoria può segnare un passaggio importante. Dell’obiettivo Scudetto e del finale di stagione ha parlato Evaristo Beccalossi. L’ ex calciatore nerazzurro è stato raggiunto dai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

AVVERSARIO DA BATTERE – “In questo momento l’avversario più pericoloso per l’Inter è il Covid. Se sta bene quella di Conte è una squadra forte e solida, credo che nessuno possa fermarla ormai in campionato”.

ARMA VINCENTE – “La forza della squadra è il gruppo, sempre più compatto. Lukaku e Barella sono certamente fondamentali ed ora Conte ha ritrovato anche il vero Eriksen. Ora si deve pensare ad una gara alla volta con serenità. L’Inter è consapevole della propria forza, ma non deve sottovalutare nessuno fino alla fine della stagione”.

IL BARCELLONA TORNA SU LAUTARO>>